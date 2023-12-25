Мировые центральные банки в 2023 году продолжили активно скупать золото, что позволило ценам на этот драгметалл переписать исторический максимум в этом году и в моменте доходить до отметки в 2146,2$ за тройскую унцию. Скупка золота центральными банками по итогам 9 месяцев 2023 года выросла на 14% до 800 тонн.

В следующем году мы позитивно настроены в отношении золота. Оно по-прежнему является убежищем для инвесторов, особенно в условиях роста геополитических рисков. Ранее снижение доходности по долговым бумагам США становилось катализатором для роста цен на золото. Так, например, в 2020-м году в период пандемии в качестве мер поддержки экономики мировые регуляторы снижали ключевые ставки и золото выросло в цене примерно с $1500 до $1900 за тройскую унцию.

Следующий год обещает стать годом снижения ключевых ставок в мире, что опять же поддержит котировки золота. По данным World Gold Council, в III квартале 2023 года мировые общие издержки по извлечению (AISC) золота побили исторический рекорд и приблизились к $1300/тройскую унцию. Издержки продолжают расти, поэтому на данный момент говорить о резком снижении цен на золото в следующем году считаем преждевременным.

Мы ожидаем, что золото в следующем году будет торговаться в диапазоне $1950 — $2300 за тройскую унцию.