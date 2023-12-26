Последняя торговая неделя на российском рынке акций началась с незначительного роста. Индекс МосБиржи на относительно высоких оборотах поднялся к 3100 п. Около этих уровней или чуть выше на этой неделе ожидается дальнейшая консолидация.

Повышенная активность участников сохраняется, несмотря на предновогоднюю неделю и выходные дни на ключевых мировых фондовых площадках.

Сургутнефтегаз накануне представил РСБУ за 9 мес. 2023 г. Чистая прибыль превысила консенсус-прогноз и составила 1,436 трлн руб. Исходя из этой цифры компания уже заработала 13,2 руб. дивидендов на привилегированные акции (22,9%). Однако в IV квартале из-за укрепления рубля может быть убыток, так что финальные выплаты за 2023 г. могут быть чуть ниже.

На рынке облигаций тем временем импульсный подъем приостановился. Индекс ОФЗ (RGBI) закрывался без существенных изменений. На валютном рынке также все относительно стабильно. Курс USD/RUB консолидируется около 92.