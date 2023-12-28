Ключевые голубые фишки российского рынка продолжают показывать в основном нейтральную динамику. В результате индекс Мосбиржи вторую неделю просто болтается в узком коридоре в районе 3100 п. Предпосылок к сильному росту или снижению пока не появляется. Вероятно, в ближайшие сессии котировки останутся около этих рубежей. Что касается перспектив января, то ожидания положительные ввиду того, что фактором поддержки акций станет реинвестирование дивидендов крупных компаний

Пока рынок показывает нейтральную динамику, на первый план снова выходит второй и третий эшелон. В лидерах по объему торгов оказались акции Глобалтрак (+6,4%). Акции Сбера, Газпрома и ЛУКОЙЛа в среду даже не вошли в топ-5 по объему торгов, что бывает крайне редко.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) с 19 по 25 декабря вырос на 0,28%, против прироста на 0,18% неделей ранее. В годовом выражении инфляция достигла 7,4%. Высокие цифры для декабря являются обычным явлением, но все равно текущий инфляционный фон остается повышенным, а значит пока причин для скорого смягчения денежно-кредитной политики Банка России не наблюдается.