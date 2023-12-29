Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, консолидируются над уровнями закрытия четверга. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после двух дней снижения, предпринимает попытку перехода к восстановлению, прибавляя 0,4% и торгуясь в районе 77,5 доллара за баррель. В ходе сессии, в отсутствии важной макроэкономической статистики, не ожидаем существенных изменений на мировых рынках — большая часть инвесторов отложила пересмотр портфелей на следующий год, в результате чего в пятницу ожидаем дальнейшее снижение волатильности и объемов торгов на мировых рынках.

По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 102 пунктов. Сегодня, в отсутствии существенных поводов для направленного движения и учитывая «новогодние» настроения среди участников торгов, ожидаем консолидации российского рынка у достигнутых уровней. При этом часть российских инвесторов ушла на длинные каникулы и вернется на рынок только после 9 января, что скажется на волатильности и объемах торгов в первые январские сессии.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.50 мск доллар и юань растут на 0,6% и 0,5%, поднявшись до 89,9 и 12,66 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 99,7 рубля. Отметим, что основные мировые валюты сегодня предпринимают попытку восстановления, после существенного снижения днем ранее. В текущий момент мы не видим поводов для дальнейшего их роста. Так, пара доллар/рубль в ближайшие сессии может закрепиться в диапазоне 85 — 90 рублей и в первом квартале сохранить позиции в рамках обозначенного коридора. При благоприятном внешнем фоне не исключаем тестирования его нижней границы в ближайшие месяцы.