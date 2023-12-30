В течении последних 10 лет добыча угля стабильно растет. В то время, как страны ЕС, увлекшись идеей зеленой энергетики, поэтапно сокращали потребление угля, Китай и Индия его, напротив, наращивали. По итогам 2023 года они увеличат потребление на 3,5% и 5% соответственно.

Руководство страны уделяет производству угля особое внимание. Своевременно создаются правовые и экономические условия, которые стимулируют развитие отрасли. Это отражается в ежегодном приросте добычи. В 2013 она составляла 352 миллиона тонн, в 2015-м — 374 миллиона тонн, в 2020-м — 402 миллиона тонн, а в 2022-м — 443,6 миллиона тон.

По данным Росстата с января по сентябрь 2023 года добыто 315 миллионов тонн угля, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года.

После внушительного экспорта угля в 2021 году — 227 миллионов тонн — в 2022-м году Россия из-за санкций поэтапно меняет импортеров. Отечественный бизнес стал расширять взаимодействие с дружественными странами Азии, в которых есть перспектива роста спроса. В результате отказа стран ЕС покупать российский уголь в 2022 году экспорт снизился на 7,5% и составил 210,9 миллионов тонн. При этом внутреннее потребление выросло на 12,2%, что компенсировало производителям экспортные потери.

В страны ЕС в 2021 году продано 48,75 миллиона тонн угля, за аналогичный период в Китай поставлено 53 миллиона тонн. В 2022 году Китай нарастил импорт угля на 11,2%, достигнув объем 59,52 миллиона тонн, Поставки в Индию возросли на 147,8%, в общем объеме 16,7 миллиона тонн. Потребность рынка КНР в российском угле — более 100 миллионов тонн, поэтому дальнейшее перераспределение поставок в сторону азиатского рынка вполне логично.

Российские власти инициировали работы по расширению пропускных возможностей Транссибирской железной дороги. В ходе проведения мероприятий будут модернизированы отгрузочные терминалы, при необходимости построены новые морские терминалы (порты), предназначенные для отгрузки угля.

Учитывая, что нефть и газ в последние годы неуклонно дорожают, уголь на мировых товарных рынках будет востребован, как более дешевый энергоноситель. И он тоже поэтапно продолжит дорожать.

Для завоевания новых рынков отечественным компаниям приходится менять логистические маршруты поставок и использовать бонусные механизмы — это сложившаяся мировая практика. По мере освоения рынка дисконт поэтапно уменьшается, и торговля вписывается в общемировые цивилизованные рамки.

Как известно, долго себе в убыток бизнес не работает. Учитывая, что издержки компенсируются объемами экспортных поставок и возросшей ценой на уголь, экспортеры угля получат неплохую прибыль и сохранят доходность.