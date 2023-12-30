По итогам 2023 года мы наблюдаем устойчивый рост курсов доллара, евро и юаня на 28,5%, 34% и 27% соответственно. Важным фактором в положении рубля стало сокращение торгового баланса, вызванное падением доходов от сырьевого экспорта и удорожанием импорта после западных санкций. Чтобы стабилизировать рубль, Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 16%, предпринимая меры, которые помогли предотвратить обрушение валютного рынка.

С учетом длительного удержания высоких ставок (16% или выше) ожидается, что период смягчения монетарной политики начнется не раньше, чем через 3-6 месяцев после начала 2024 года. Скорее всего, в 2024 году нефть не окажет значительной поддержки рублю, учитывая риски снижения ее стоимости на мировом рынке и дисконт между Brent и Urals. Стоит отметить, что существенный рост национальной валюты будет возможен только при скачке цен на нефть выше $100 за баррель Brent.

По нашим оценкам, в новом году нефтяной рынок, вероятно, не сможет закрепиться выше $90, создавая предпосылки для падения котировок в район $65-70 за баррель Brent.

Доллар снижает свою весомость к евро, теряя около 4% от уровней начала года. Это обусловлено действиями ФРС США, которая сигнализировала о готовности к смягчению монетарной политики. Ожидается, что доллар начнет восстанавливать свои позиции при подключении других мировых центральных банков к смягчению.

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ПРОГНОЗЫ

Рубль в начале наступающего года смотрится стабильным. Доллар и евро, вполне вероятно, будут торговаться ниже отметки 100 руб. Прогнозируемые курсы мировых валют на первый квартал 2024 года оцениваются в пределах 83,5-96 рублей за доллар, 90-104 рубля за евро и 11,9- 13,3 рубля за юань.