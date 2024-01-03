МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Потенциал роста индекса Мосбиржи полной доходности в следующем году может составить порядка 30%, при этом 20% придется на рост цены акций и около 10% на дивидендную доходность. По мультипликатору "цена-прибыль" (коэффициент Price to Earnings отражает отношение цены компании к годовой чистой прибыли) рынок торгуется 4,7x при среднем за последние 10 лет значении в 5,7x, что говорит о его недооцененности.

В то же время, несмотря на потенциал роста в 30% по рынку, 2024 год будет годом стратегии stock picking'а (стратегия подбора конкретных акций для инвестирования). Поэтому внимание стоит обращать на отдельные истории в различных отраслях.

В 2024 году сохраняется существенный потенциал в финансовом секторе. Обратить внимание стоит на акции Сбербанка и Тинькофф. Рост ключевой ставки не окажет существенного негативно влияния на процентную маржу банков. Росту акций Тинькофф будет способствовать редомициляция в Россию.

От сектора металлургии в 2023 году рынок ожидал раскрытия отчетности и выплаты дивидендов. Пока компании начали раскрывать отчетность, в которой инвесторы увидели аккумулированную наличность, однако еще не начали платить дивиденды.

Привлекательным выглядит сектор информационных технологий, главным позитивным фактором в котором выступает рост интернет-рекламы. До 2022 года существенную долю на рынке рекламы занимали зарубежные игроки. C их уходом из России доли на рынке перераспределились в пользу Yandex и VK. Причем большая часть, по нашим расчетам, ушла к Yandex. Кроме того, значимым игроком рынка интернет-рекламы стал Ozon.

Перед экономикой страны сейчас стоит ряд вызовов, а именно исторически низкий уровень безработицы, как следствие, рост номинальных и реальных заработных плат. Вместе с заработными платами растет и потребление. И на этом инвестору также можно заработать в следующем году.

Главный бенефициар рынка труда — компания Headhunter, которую, вероятно, ожидает редомициляция до конца 2024 года.