Инвесторы пока не отошли от празднования Нового года, если судить по объемам торгов, которые во второй торговый день года не превысили 27 млрд руб. На этом фоне индекс МосБиржи повысился на незначительные 0,19%, до 3136,07 п. Поддержку индексу оказал сектор Телекоммуникаций после отстающей динамики в предыдущие дни.

Опубликованные в среду протоколы ФРС заседания не содержали признаков скорого перехода к циклу снижения процентных ставок. На этом фоне доходность по облигациям США восстановилась, превысив 4%. Тем не менее протоколы не содержали ничего принципиально нового для рынка, и мы не ожидаем существенного роста доходностей по облигациям США.

Рынок российского долга, похоже, отыграл более продолжительное удержание ключевой ставки на высоких значениях. Индекс государственных облигаций (RGBI) снизился на незначительные 0,01%. Дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции и инфляционных ожиданий.

Котировки Brent пытаются закрепиться выше $80 за баррель. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились, неопределенность в Красном море сохраняется, как и перебои с поставками в Ливии — все это должно поддержать цены на нефть на следующей неделе.

Валютный курс в четверг в первой половине дня превысил 92 руб. за доллар США, но не удержался на этом уровне, и рубль немного укрепился к завершению торгов. Тем не менее в начале наступившего года рубль может оставаться под давлением из-за снижения нефтяных котировок и проблем с поставками в Индию.

Котировки золота почти не реагировали на повышение доходности по облигациям США, оставаясь вблизи $2040-2050 за унцию. В краткосрочной перспективе нельзя исключать проверки на прочность психологически важной поддержки на уровне $2000 за унцию, хотя в долгосрочной перспективе сохраняются все предпосылки для повышения котировок золота.

[expert-]