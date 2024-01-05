МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российская валюта на короткой межпраздничной — первой неделе начавшегося года — нарисовала «подкову» на графиках курсов основных инвалют, торгуемых на Мосбирже. Так, рубль сначала слабел в течение примерно полутора сессий, а затем — восстанавливался в направлении уровней закрытия прошлого года.

В итоге индикативный курс — доллара все же зафиксировался ниже 91 рубля.

При этом доллар провел неделю в диапазоне 90,50-92,49 рубля (2,2% между планками), юань: 12,62-12,78 рубля (1,3%), а евро: 97,79-100,64 рубля (2,9%).

Игроки низколиквидного из-за праздников рынка «разминались» на короткой неделе, попробовав сначала сыграть на понижение российской валюты, однако затем пришли заказы на продажу иностранной валюты, которые, впрочем, не помогли рублю полностью вернуть утраченные позиции.

В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара по итогам недели повысился на 59 копеек до 90,95 рубля, юаня — на 4 копейки до 12,65 рубля, евро — на 1 копейку до 99,63 рубля.

Объемы торгов при этом упали более чем в 10 раз, в первую очередь из-за сокращенного до трех количества сессий, а также — из-за отсутствия на рынке многих игроков в условиях праздника.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю поднялась в район 7,15 тысячи против 6,95 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СПОЛЗАЛ НА ВНЕШНЕМ ФОНЕ

Рубль, начал неделю падением против основных валют на Мосбирже. Негативный фон поддерживался внешними сигналами. Так, индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров

США — в начале недели продолжил расти после того, как в конце прошлой недели оттолкнулся от минимума с июля 2023 года. В итоге он поднимался до 103,1 пункта. Это оказывало давление на остальные мировые валюты, в том числе и рубль.

Кроме того, рынок нефти начал год неуверенной динамикой: сползал до уровня 74,79 доллара сорта Brent — минимума с 14 декабря. Сказывался уход инвесторов от риска на фоне укрепления доллара против остальных валют на форексе.

Однако рубль после ослабления в течение примерно полутора суток нашел поддержку. Видимо, сказались «технические» факторы: курс доллара, как и неделей ранее, достиг уровня сопротивления росту в районе 92,5 рубля, после чего активизировались продавцы иностранной валюты.

ПРОГНОЗЫ

Середину и завершение короткой рабочей недели рубль провел преимущественно в коррекционном повышении против основных валют.

Рублевые «быки» обратили внимание на внесение изменений в указы президента, согласно которым запрещены обременения и аресты активов, находящихся на счетах типа "С" и "И". Это активы, принадлежащие любым иностранным инвесторам в российскую экономику, и резидентам недружественных РФ стран, владеющих ценными бумагами российских эмитентов.

На следующей неделе на рынок начнут возвращаться экспортеры, которые должны продавать валюту в рамках указа президента о ее репатриации в страну. Кроме того, ЦБ РФ нарастит продажу валюты в рамках своих операций на рынке.

Это увеличит поддержку рублю, а курс доллара опять может сползти до отметки 90 рублей, которая стала в последнее время уровнем притяжения, комфортным для многих участников торгов.