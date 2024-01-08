Первая в этом году торговая неделя на МосБирже завершилась спокойно. В пятницу сохранились пониженные объемы торгов, которые составили 25,4 млрд руб. (при среднедневных объемах около 60 млрд руб. в обычные дни). Основной индекс МосБиржи остался практически без изменений, повысившись на 0,01% до 3136,37 п.

Транспортный индекс МосБиржи оказался в лидерах снижения и потерял 0,81% на фоне закрытия реестра под выплату дивидендов Совкомфлотом. Мы позитивно смотрим на акции транспортного сектора, придерживаясь селективного подхода.

Глобальные индексы акций показали незначительный рост на 0,1-0,3%. Тем не менее продолжает расти доходность по американскому госдолгу, которая уже превысила 4,04%. Мы не ожидаем дальнейшего существенного роста доходности по американскому долгу в отсутствие новых потрясений.

Российский государственный долг не повторяет динамику американского. Индекс государственных облигаций RGBI снизился на 0,03%. Будущее гособлигаций в России будет неразрывно связано с данными по недельной инфляции. В ближайшем будущем не ожидаем существенных движений.

Котировки Brent не смогли закрепиться выше $80 за баррель и остаются ниже $78 за баррель. Похоже, рынок уже заложил в цены нестабильную ситуацию в регионе Красного моря: снова поступают сообщения о захвате грузового судна у побережья Сомали.

ПРОГНОЗ

На наш взгляд, нефть должна стоить дороже, однако цены могут оставаться на низком уровне пока рынок опасается замедления мировой экономики.

Рубль продолжает торговаться в диапазоне 90-92 руб. за доллар США. Если нефть будет долго оставаться ниже $80 за баррель, это может оказать негативное воздействие на курс рубля в долгосрочной перспективе и вернуть его к отметкам 95-100 руб. за доллар США.

Золото подошло к уровню поддержки $2030 за унцию. Существенных новостей для рынка этого драгметалла не поступало, ожидаем сохранения высоких цен на золото.