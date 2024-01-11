Идея Минприроды создать площадку для координации действий стран, занимающихся разведкой, добычей и переработкой твёрдых полезных ископаемых, не лишена смысла. Создание картеля, который имеет консолидированную позицию и может влиять на цены товара (сырья) в любом виде хорошо для производителя и поставщика.

Реализовать это можно при участии основных производителей России, стран Африки и Ближнего Востока, а также Китая. Теоретически в таком аналоге ОПЕК могли бы принять участие все добывающие страны. Но соглашения должны быть заключены отдельно для каждого вида сырья, по которому максимальная концентрация объемов запасов/добычи сосредоточена в нескольких странах.

Для практической реализации в текущих геополитических условиях надо принимать во внимание еще и "дружественность" возможных участников.

Лучший пример — палладий. Россия обеспечивает 40 процентов добычи, в ЮАР примерно столько же. Так что тут вполне реально что-то придумать.

Обратная ситуация с алмазами. Доля РФ ("Алроса") и ЮАР (De Beers, а по факту група Anglo American) составляет более 50 процентов рынка. Совместный контроль теоретически возможен, но с учетом текущей геополитической ситуации соглашения между сторонами под большим вопросом.

Примерно тоже и по урановому картелю. Учитывая, что Австралия и Канада сосредоточили практически 40 процентов мировых запасов урана, а РФ около 5 процентов, в текущих реалиях вряд ли возможны масштабные соглашения. Хотя, если судить не по запасам, а по объемам обогащения урана — у РФ доля под 20 процентов, а в производстве готового топлива еще больше. Но там также представлены и европейские, и американские крупные игроки. Да и особого смысла создавать картель нет, поскольку цены на уран за последние три года выросли почти в четыре раза и находятся на максимумах с 2007 года.

Также надо понимать и обратную сторону — потребителя ресурсов. Если на некоторых рынках есть несколько крупных потребителей, это может осложнить ситуацию. Важна и заменимость ресурса, например, уголь можно заменить газом и т.д.

В любом случае, создание подобных картелей — история не одного года.