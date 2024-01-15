Предновогоднего ралли на российском рынке акций так и не состоялось, зато индекс Мосбиржи с начала года успел прибавить 3%, и в моменте в пятницу переписывал шестинедельные максимумы.

Ранее отмечалось техническое сопротивление в индексе на 3200 п., пятничный ценовой пик был у 3197 п., и активность продавцов бумаг закономерно возросла. Возможно, рынок на ближайшие дни уйдет в плоскую коррекцию, а глубина и продолжительность отката будет небольшой. Поддержка на локальном тренде вверх — 3150 п., или чуть более процента вниз. Если индекс вдруг туда снизится, это может быть интересным моментом для перезахода в бумаги на перспективу роста рынка до максимумов уже 2023 г., то есть к 3300 п. и даже выше.

Сильно смотрятся акции сталеваров — Северстали, ММК, НЛМК — на фоне ожидания высоких дивидендов. Банковский сектор также интересен из-за вероятности достижения пиковых значений по ставке ЦБ в 16%, и выделяем бумаги Сбера, ВТБ, TCS Group.

А рубль ожидаемо укрепился до максимумов с ноября, доллар на утренней торговой сессии уже падал к 87,7. Отскок вверх инвалют возможен, но чисто на техническом факторе, а вот фундаментально рубль может быть еще дороже из-за жесткой политики ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров. А еще ЦБ увеличивает продажу валют в рамках исполнения бюджетного правила для покрытия дефицита бюджета.