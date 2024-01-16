В понедельник индекс акций МосБиржи четко протестировал отметку 3200 п., и это максимумы рынка за последние два месяца. Уровень ранее значился в качестве ориентира постновогоднего ралли, где давление продавцов могло возрасти. По факту от уровня состоялся технический откат, а его глубина может быть на поддержке 3150 п., от которой можно будет вновь присмотреться к покупке перспективных бумаг.
Вышли важные новости по процессу редомициляции в TCS Group и Globaltrans — корпорации стремятся вернуться на родину и в дружественные страны, чтобы открыть весь набор прав акционерам, включая и дивиденды.
На валютном рынке рубль ожидаемо переписал максимумы с ноября прошлого года, а инвалюты рухнули к значениям конца июня. Доллар был у 87,3, евро вблизи 95,5, юань на 12,1.
Фундаментальная поддержка для рубля исходит от жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров, а также за счет продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Тем не менее в инвалютах уже есть техническая усталость от падения, и это повод для локального отскока перепроданных валютных пар, но не более — очередной волны девальвации нацвалюты не ожидается.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20240116/842805823.html