Время высокой волатильности
Индекс Мосбиржи пока в коррекции. На днях были двухмесячные максимумы на 3200 п., а накануне индекс спускался к 3160 п. Техническая поддержка расположена в области 3150 п., и сегодня из-за распродаж на рынках акций США, Европы, Азии и падения котировок нефти, газа, золота фондовые медведи могут вновь попробовать продавить индекс Мосбиржи. Но, по нашим оценкам, шанс удержать уровень поддержки есть.
Коррекция выглядит интересной именно для подбора бумаг на перспективу дальнейшего роста широкого рынка. Среднесрочно — 3300 п., а долгосрочно, до конца года, и выше 3650 п. по индексу Мосбиржи.
Факторы оптимистичных оценок — ожидания высоких дивидендов и их реинвестирование, вероятность прохождения пика по ДКП ЦБ, замкнутость российской финансовой системы.
На валютном рынке вчера было очень волатильно. Рубль успел и переписать максимумы с конца июня: доллар был 87,4, евро 94,7, юань под 12,1, и в моменте обвалиться до 6%. На рынке произошел "спайк" — резкое краткосрочное движение с возвратом на исходные. Доллар взлетал к 92,9, евро был выше 98,5, юань — над 12,3. Но вскоре рубль отбил все потери, и чья-то техническая ошибка просто останется на биржевом графике. А у рубля мало факторов к девальвации из-за жесткости ЦБ и продажи валюты по бюджетному правилу, а также действующих нормативов репатриации выручки экспортеров.
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