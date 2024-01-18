Золото начинает и выигрывает
Рекордная скупка золота российскими физлицами продолжается второй год подряд. И этому есть несколько объяснений. Покупая золото, инвесторы рассчитывают как на рост стоимости самого металла (в Лондоне в долларах за тройскую унцию), так и на возможность хеджировать риск девальвации рубля против доллара.
Значимые покупки золота как населением, так и центробанками обычно происходят в периоды нестабильности мировой экономики и геополитики. "Когда стреляют пушки, покупай золото" — этот известный принцип сейчас актуальнее, чем десять лет назад.
Возможно, покупка золота в слитках — это еще и формирование "подушки безопасности" на черный день. Металл можно в любой момент реализовать в одном из банков, занимающихся сделками с наличным золотом. Того же нельзя сказать о любой из классических валют.
Впрочем, за год рост запасов золота на руках у населения достаточно номинальный — в тоннах менее чем на 1 процент. С учетом сохранения токсичности классических валют для размещения (доллары, евро) логично предположить, что доля золота будет увеличиваться и впредь.
Перспектива стоимости драгметалла во в многом определяется динамикой ставки ФРС — если ожидания ее снижения в текущем году реализуются, это окажет положительное влияние. Такой же результат принесет устойчивый рост спроса на физическое золото со стороны мировых центробанков и инвестфондов для диверсификации резервов. По данным World Gold Council, в прошлом году были рекордные покупки. Если динамика сохранится, цены в Лондоне пойдут вверх.
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