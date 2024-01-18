Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,6%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, подтягивающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Из позитивных моментов отметим ситуацию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 78,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов сегодня выделим публикацию в США данных по заявкам на пособие по безработице и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго страны. Плюс к этому участники торгов продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 3 182 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может попробовать продолжить вчерашнюю тенденцию и в ходе сессии сделать шаг к отметке 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.10 мск доллар отступает на 0,2%, торгуясь в районе 88,8 рубля, евро и юань, напротив, подтягиваются на 0,1% и 0,4%, поднявшись до 96,8 и 12,26 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты улучшить свои позиции. Стабильная ситуация в ценах на нефть и приближающийся пик налоговых выплат будут поддерживать объем предложения иностранной валюты на рынке, в то время как спрос продолжит оставаться пониженным за счет сезонных факторов. В результате, в ходе торгов пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к середине диапазона 85 — 90 рублей.