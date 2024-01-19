Индекс Мосбиржи в четверг закрылся с понижением в 0,3%, ниже 3180 п. Тем не менее низкая амплитуда колебаний характерна для стадии плоской коррекции, а выход из боковика ожидается все-таки вверх. После прорыва 3200 п. следующим уровнем значится верхняя граница полугодового диапазона 3000-3300 п. И для этого есть веские основания: высокие дивидендные ожидания и процесс реинвестирования уже выплаченных дивидендов, оценки достижения пика по ключевой ставке ЦБ, а также возможны и позитивные новости по флагману рынка — "Газпрому".

Кстати, вчера акции "Газпрома" и удержали индекс от более глубокого падения. Обороты оказались максимальными на рынке: 6,5 млрд руб. при 48 млрд на все акции, бумаги подорожали на 1,5%, и учитывая высокий вес акций в структуре индекса, это и позволило бенчмарку отделаться лишь символическими потерями. Есть ожидания подписания договора по "Силе Сибири — 2", возможны и дивиденды корпорации, есть и прогресс с турецким хабом.

На валютных торгах продолжается локальный боковик: доллар курсирует в диапазоне 89-90, а после его завершения рубль может даже вновь укрепиться в сторону 87 за доллар, под 95 за евро и к 12 за юань. Факторы силы рубля — ДКП ЦБ, нормативы возврата выручки экспортеров, продажа валюты по бюджетному правилу и приближающийся налоговый период.