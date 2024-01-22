Индекс Мосбиржи не смог закрепиться в районе 3200 пунктов и снизился на 0,6% по итогам прошлой недели, прервав четырехнедельную серию роста. Потенциал восстановления ограничивается близостью технического сопротивления, которое соответствует локальным максимумам прошлого года (в области 3290 п. по индексу Мосбиржи). На фоне высокой ключевой ставки Банка России мы не исключаем дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

Давление на индекс Мосбиржи оказывает в том числе укрепление рубля, которому способствует возобновление продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ожидаем, что на текущей неделе поддержку рублю окажет также фактор налогового периода, что может отразиться на динамике продаж компаний-экспортеров: валютный курс может изменяться в диапазоне 87-92 руб. за один доллар США.

Депозитарные расписки QIWI в пятницу оказались в числе аутсайдеров. После закрытия основной сессии в пятницу компания объявила о продаже российского бизнеса гонконгской Fusion Factor Fintech Limited за 23,75 млрд руб. Инвесторам эта новость не понравилась, вероятно, по причине того, что цена продажи предполагает дисконт к стоимости российских активов. Бизнес в России приносил компании 90% выручки в 2021-2022 годах, то есть оценочная стоимость российского бизнеса на основе мультипликатора P/S по ценам закрытия основной сессии в пятницу (до выхода новости о сделке) составляла около 38 млрд руб. Таким образом, цена продажи предполагает дисконт 40% к оценке бизнеса. Не исключаем продолжения продаж на текущей неделе.

X5 Group на прошлой неделе раскрыла операционные результаты за 2023 год. По нашей оценке, компания могла увеличить выручку в 2023 году до рекордных 3,1 трлн руб., на 19,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Х5 Group демонстрирует опережающие результаты по сравнению с конкурентами, чему способствует активность в сфере слияний и поглощений, органическое развитие форматов дискаунтеров и "магазинов у дома" и промо-активность. Мы находим привлекательными бумаги X5 Group в контексте потенциальной редомициляции и перспектив возврата к выплате дивидендов.