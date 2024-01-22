Рынку акций есть за что уцепиться
Индекс Мосбиржи вновь понес потери, в пятницу рынок просел на полпроцента. Однако уровень поддержки 3150 п. все еще актуален, как и плоская коррекция в диапазоне 3200-3150 п., а ожидания выхода из формации консолидации вверх пока сохраняются.
На рынок вскоре вернутся январские дивиденды от нефтяников и ретейла. Процесс реинвестирования полученных выплат акционерами значим, и дополнительные объемы покупок могут стать драйвером индекса вверх. Есть и ожидания выплат дивидендов со стороны сталелитейных компаний после длительной паузы у Северстали, НЛМК, ММК.
А еще в стране замедляется инфляция и уже есть спрос на ОФЗ с фиксированным доходом — ожидания выхода на плато по ключевой ставке 16% усиливаются, а когда ЦБ начнет снижать ставку (ориентир на конец весны), это может привести к перетоку средств с долгового и денежного рынка, а также со вкладов на рынок рискового капитала, то есть в акции.
На валютном рынке рубль ожидаемо укрепился, и доллар из боковика 89-90 вернулся к 88. Риск очередного падения доллара, евро и юаня на минимумы января, а они же и минимумы конца июня, явно ненулевой.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20240122/842855205.html