Индекс Мосбиржи во вторник показал невыразительную динамику, завершив день ростом на 0,1%, индекс RTS отступил на 0,6% вслед за ослаблением рубля. На данном этапе мы не исключаем движения индекса Мосбиржи в направлении нижней границы диапазона, сформированного с августа прошлого года, то есть к 3000 пунктам.

Накануне на динамике валютного рынка могли отразиться новости о том, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. В то же время Банк России не поддерживает продление таких мер. На этом фоне рубль ослаб к доллару США на 1%. Считаем, что влияние механизма, поддерживающего стабильность национальной валюты за счет продажи валюты экспортерами на внутреннем рынке, со временем может ослабнуть на фоне роста расчетов в дружественных валютах. В ближайшей перспективе ожидаем курс пары USD/RUB в районе 87-92 руб.

Оператор каршеринга Делимобиль объявил о намерении провести первичное размещение (IPO) в конце января-начале февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первым публичным оператором каршеринга в России. Средства от IPO планируется направить на развитие бизнеса, сокращение долговой нагрузки. На основе мультипликаторов EV/EBITDA и EV/Sales зарубежных аналогов, предоставляющих услуги такси и каршеринга, оцениваем стоимость акционерного капитала Делимобиль в размере 50 млрд руб.

Акции Yandex в течение дня дорожали на 3,4%, но завершили день ростом только на 1,3% на фоне очередных новостей, касающихся редомициляции компании. Стало известно, что МКАО "Яндекс" стало владельцем 99,999% акций ООО "Яндекс" вместо Yandex N.V. Не исключаем положительной переоценки компании в случае завершения разделения активов на лояльных для миноритариев условиях.

Артген биотех провел день инвестора, на котором компания поделилась планами нарастить выручку как минимум до 10 млрд руб. к 2030 году (1 млрд руб. за 9 мес. 2023 г.), чему будет способствовать вывод на рынок новых препаратов и расширение показаний существующих продуктов. Кроме того, компания планирует IPO дочерних предприятий.