Вот и прошел очередной день вялотекущего боковика на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи вновь изменился незначительно, подъем на 0,1%, закрытие на 3175 п. Тем не менее после длительной консолидации зреет направленный ход, и по нашим оценкам, он будет вверх с прорывом 3200 п. и среднесрочным подъемом уже на верхнюю границу полугодового широкого боковика 3000-3300 п. Отмена позитивного сценария возможна лишь после потери поддержки 3150 п.

На драйве остаются акции сталеваров — Северстали, НЛМК, ММК — на фоне высоких ожиданий одобрения дивидендов. Рынок госдолга также стабилен, и это еще один фактор в поддержку рынка акций из-за роста вероятности окончания жесткой ДКП ЦБ и приближения момента понижения ключевой ставки. По нашим оценкам, секвестр стоимости фондирования будет к концу I полугодия.

Опять отличился Газпром — рост акций на 1,5% при повышенных оборотах, а на фоне околонулевой динамики индекса широкого рынка Мосбиржи это показательно. В Россию должна прибыть турецкая делегация для решения по газовому хабу, возможно, скоро услышим и новости по китайской нитке "Сила Сибири — 2", а еще остается открытым вопрос с дивидендами, и они могут быть выплачены на фоне соблюдения нормативов с долгом корпорации. В общем, пристально следим за динамикой бумаг флагмана.

На валютном рынке случился скачок волатильности и рубль ослаб. Утром было спокойно, но далее пошли комментарии ЦБ и Минфина о эффективности нормативов репатриации валютной выручки экспортеров, и они оказались противоположными. На таком фоне возросла неопределенность и рубль понес процентные потери к доллару США. Тем не менее факторы курса по-прежнему актуальны, и ослабление нацвалюты может быть недолгим, а доллар вновь рискует направиться на шестимесячные минимумы. Есть даже вероятность обновления недавних 87,4, тогда и о 85-83,5 пойдет речь.