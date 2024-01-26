Ожидания смягчения монетарной политики ФРС стали поводом для волны роста стоимости акций американских компаний в первом полугодии 2023 года. В конце года надежды инвесторов на скорое снижение ставок нашли подтверждение в замедлении темпов инфляции. Наибольшей популярностью пользовались бумаги крупных и устойчивых американских компаний и "защитный" IT-сектор. Темпы роста и рентабельность здесь выше среднего по рынку, что поддерживает идею устойчивости технологических компаний, обеспечивая повышенный спрос на их бумаги.

В текущем году, очевидно, для американского рынка одним из ключевых факторов будет также оставаться риторика ФРС. При сохранении низкой инфляции и перехода к снижению ставки акции могут получить мощный толчок для роста. При стабильной ситуации в экономике рост рынка акций США может составить 15 процентов, а при более благоприятном развитии событий (сохранение притока инвестиций с развивающихся рынков, замедление инфляции, ограниченный рост долговой нагрузки) американский рынок может вырасти еще больше.

С одной стороны, с точки зрения стоимости (мультипликатор P/E) и прогнозных темпов роста прибыли на акцию (EPS) особо выделяется IТ-сектор: у него самые высокие прогнозные темпы роста и одновременно самые высокие оценки. Напротив, ниже рынка торгуются бумаги компаний сектора здравоохранения и телекоммуникаций. Неплохо выглядят компании нефтегазового сектора, которые торгуются с низким показателем "стоимость/прибыль", хотя и не претендуют на сильный рост. А вот потребительский сектор, напротив, выглядит переоцененным, особенно учитывая скромные прогнозы по росту его прибылей.

С другой стороны, снижение инфляции, к которому стремится ФРС, может привести к самым неожиданным последствиям для американской экономики. Например, из-за замедления инфляционного обесценения долга может начать расти долговая нагрузка на компании и домохозяйства. Кроме того, рост номинальных заработных плат может ощутимо обогнать инфляцию, что негативно скажется на рентабельности компаний. В целом выбор низкой инфляции в качестве приоритета монетарной политики может привести к резкому торможению деловой активности и в конечном счете к рецессии. В этом случае индекс S&P 500 может не только не вырасти, но и показать сильную просадку.

На фоне ожидаемого роста американского рынка в этом году инвестиции в китайскую экономику выглядят пока менее привлекательно. Данные о состоянии внутреннего рынка не дают однозначного ответа о дальнейшей траектории экономики КНР. С одной стороны, улучшаются данные по розничным продажам, притом что в стране фиксируют дефляцию уже несколько месяцев подряд. Политика китайского регулятора и вовсе выделяется среди мировых ЦБ — пока одни борются с ростом цен, повышая ставки, Народный банк Китая снижал ставку в попытках стимулировать внутренний спрос. С другой стороны, финансовые результаты в промышленности ухудшаются, угрожая спадом частных инвестиций. Дефолты крупных застройщиков, которые наблюдались в прошлом году, отнюдь не улучшают настроения инвесторов.

Кроме того, китайская экономика по-прежнему остается в зоне риска из-за геополитической напряженности. Итоги выборов в Тайване отнюдь не улучшают ситуации, хотя большинство в парламенте страны принадлежит партиям, выступающим за сближение с Китаем.

Этот же фактор остается актуальным и для рынка Гонконга. Восстановление экономики здесь происходит очень медленно, при этом, в отличие от КНР, власти страны придерживаются жесткой политики. В то же время показатель "цена/прибыль" индекса HSI находится на очень низком уровне (7,5х), что делает бумаги гонконгских компаний привлекательными для инвестиций. Акции нефтегазовых, промышленных и финансовых компаний оцениваются ниже широкого рынка, при этом многие эмитенты выплачивают дивиденды. Например, доходность выплат банков и нефтяных компаний достигает 10%. Однако для разворота тренда необходим видимый эффект от мер экономического стимулирования.

Более интересным для инвестиций в этом году остается фондовый рынок Индии. За прошлый год он показал рост, сопоставимый с S&P 500. Акции индийских компаний растут на фоне увеличения прибылей и притока инвесторов, которые рассматривают Индию в качестве альтернативы Китаю.

Хотя по сравнению с рынками других развивающихся стран индийский рынок выглядит уже весьма дорого по мультипликаторам, но очевидно, что на фоне хороших экономических показателей приток инвестиций сохранится. Страна остается одной из немногих крупных быстрорастущих экономик мира: за 2023 год ВВП вырос более чем на 7%, опередив официальные прогнозы и ожидания аналитиков. Согласно докладу МВФ о перспективах мирового экономического развития, темпы роста ВВП Индии в 2023-2024 финансовом году составят 6,3%.

Долгосрочным фактором поддержки для индийской экономики является низкий уровень урбанизации (в городах живут менее 40%) и высокая доля молодого населения. По мере роста городского населения и повышения благосостояния граждан будут увеличиваться и потребительские расходы. Это особенно позитивно для развития строительного сектора.

К тому же международные компании все чаще переносят в Индию свои производства, дублируя или вовсе заменяя заводы, расположенные в Китае. Для международных инвесторов страна выглядит как своего рода "островок стабильности" среди развивающихся рынков. Тем более что, в отличие от ряда других государств, Индия не втянута ни в какие крупные геополитические конфликты; наоборот, она является бенефициаром нестабильности на мировых рынках. Например, Индия стала крупным покупателем российской нефти, причем доходы от скидки на нефть Urals благоприятно сказываются и на курсе рупии, и на валютных резервах.