Вчера большую часть сессии давили фондовые медведи, и в моменте индекс Мосбиржи прокалывал важную поддержку 3150 п., но быстро восстановился над уровнем. Нижняя граница узкого боковика 3150-3200 п. отбита. Тем самым пробой не засчитан, и пока это был лишь прокол. Сегодня будет важно — состоится закрытие торговой недели, и фиксация выше планки придаст уверенности покупателям бумаг, а потеря поддержки может сильно разочаровать, и время до реализации тактических целей вверх явно увеличится. Напомним, ориентиры на начало весны к 3300 п. и до 3650 п. по итогам года, а будут же еще и дивиденды.

Ярким пятном на относительно слабом рынке были бумаги Яндекса, взлет на 5% и максимумы с августа 2023 г. Скорее всего, процесс реорганизации бизнеса ускоряется, и скоро стоит ждать каких-то новостей. Надеемся, положительных. Долгосрочный ориентир на 4400 руб., или еще +58% от текущих.

На валютном рынке рубль несет умеренные потери, доллар уже выше 89. Есть вероятность подлета USD к 90, но вряд ли выше — факторы жесткой ДКП ЦБ, нормативы репатриации валютной выручки экспортеров, бюджетное правило и налоговый период способны стабилизировать рубль и исключить новую волну девальвации.