Торги в последний торговый день прошедшей недели мало отличалась от невыразительной динамики на неделе. Индекс Мосбиржи в пятницу практически не изменился, повысившись на 0,17%, до 3163,21 п. Индекс РТС снизился на 0,84%, до 1109,95 п.

Опережающую динамику с начала года показывает индекс Мосбиржи информационных технологий, который в пятницу снова оказался в лидерах роста. В бумагах Яндекса наблюдается некоторая перекупленность, поэтому дальнейшее позитивное движение скорее возможно в бумагах Ozon, которые находятся в списке наших фаворитов и наш целевой ориентир по ним составляет 3300 руб.

В ближайшие дни можно ожидать повышенного интереса к бумагам металлургов. По данным World Steel Association, выплавка стали в России вернулась на уровень 2021 года (76 млн тонн) и по итогам 2023 года составила 75,8 млн тонн. В пятницу представит отчетность по МСФО предоставит Северсталь, а сегодня ожидаются производственные результаты Норникеля.

Повышенной волатильности нельзя исключать в бумагах Русагро, компания на неделе раскроет операционные результаты за IV квартал и 2023 год.

На нефтяном рынке трейдеры продолжают следить за событиями в Красном море. Под атакой хуситов оказался танкер Trafigura, который перевозил российское топливо. Рост напряженности способствовал росту нефтяных котировок выше $80 за баррель. Сохранение напряженность поддержит нефтяные котировки на высоком уровне в ближайшее время.

Цены на газ тем временем снизились до уровней июля 2023 года. Тем не менее холодная погода еще может положительно сказаться на ценах на голубое топливо. Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 4,9% год к году из-за холодов.

Продажи валюты Банком России не помогли удержать рубль от ослабления в пятницу. К доллару США валютный курс снизился до 89,7375 руб., к евро до 97,4150 руб., к юаню до 12,4870 руб. Экстремальное снижение счета текущих операций в декабре 2023 года (до $0,6 млрд) негативно отразится на курсе рубля в среднесрочной перспективе. На неделе ожидаем теста психологически важного уровня в 90 руб. за доллар США. Ослабление рубля может позитивно сказаться на индексе Мосбиржи, который может вновь вернуться к 3200 п.