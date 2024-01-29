Индекс акций Мосбиржи вновь закрылся без энтузиазма: в пятницу +0,2%, котировка у 3163 п., вялотекущий боковик вот уже две недели сохраняет свои границы 3150-3200 п. На неделе попытка фондовых медведей прорыва вниз не увенчалась успехом, а значит, остаемся при своем — в базовом сценарии видится выход индекса вверх и движение в сторону верхней границы уже широкого полугодового боковика 3000-3300 п., и все это еще в рамках зимы.

Несмотря на мнимое затишье на рынке есть и яркие корпоративные истории. В основном они сосредоточены в секторе информационных технологий. В пятницу субиндекс ИТ Мосбиржи был в абсолютных лидерах: +2,7%, а раллировали акции Яндекса, Ozon, Ростелекома, ВК. Причем, обороты были очень высокие, на ИТ-акции суммарно пришлось до четверти всей ликвидности на биржевом рынке, и это говорит об устойчивом спросе на фоне ускорившегося процесса редомициляции компаний. Взгляд на сектор положительный, бумаги могут быть еще дороже, а их повышенная волатильность — то что надо для активных трейдеров.

На валютном рынке рубль продолжил отступать от полугодовых максимумов, и доллар на утренней сессии понедельника вернулся выше 90. Тем не менее длительного удержания долларом круглой планки не ожидается, а жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров еще несколько месяцев будут поддерживать курс нацвалюты.