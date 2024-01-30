В начале недели на рынке возобладали позитивные настроения: индекс Мосбиржи повысился на 0,4%, до 3176,6 п., индекс РТС вырос на 1,4%, до 1125,2 п. Технические индикаторы (Стохастический осциллятор, в частности), не исключают дальнейшего роста индекса Мосбиржи в направлении 3200 п., где расположено ближайшее сопротивление.

Начавшаяся неделя насыщена корпоративными новостями, что может поддержать интерес инвесторов к фондовому рынку. Годовая выручка Русагро увеличилась в 2023 году на 20% по сравнению с 2022 годом и достигла рекордных 310 млрд руб. благодаря переносу реализации сельскохозяйственной продукции с предыдущего года, приобретению 50% доли в крупном игроке в масложировом сегменте — ГК НМЖК. Финансовые результаты компания планирует опубликовать в марте. Мы позитивно настроены в отношении финансовых результатов Русагро за IV квартал 2023 года, учитывая ослабления рубля. Кроме того, инвесторы ожидают от компании решения по редомициляции, которое позволит возобновить выплату дивидендов.

Отгрузки Positive Technologies в 2023 году выросли на 75%, до 26 млрд руб. Мы ожидаем, что по итогам года выручка увеличится на 45% по сравнению с 2022 годом и составит 20 млрд руб. Это нейтральные для котировок акций результат, а ключевым для инвесторов остается вопрос о дополнительной эмиссии акций Positive Technologies в рамках программы мотивации сотрудников.

Норникель сообщил о снижении производства меди, палладия и никеля в 2023 году на 2-5% и увеличении производства платины на 2% по сравнению с 2022 годом. Мы осторожно оцениваем перспективы акций компании, учитывая слабость мировых цен на перечисленные виды металлов.

Делимобиль объявил цену первичного размещения акций (IPO) в диапазоне 245-265 руб., что в целом соответствует справедливой оценке, по нашему мнению. Данное IPO может быть интересно долгосрочным инвесторам, рассчитывающим на увеличение капитализации и выплату компанией дивидендов в перспективе.