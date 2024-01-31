О сокращении рабочей недели всерьез начали говорить в период пандемии. Тогда же люди стали больше склоняться к work-life balance. В России также заинтересовались этой темой.

Но есть существенные различия между конъюнктурой рынка труда в Европе и в России. В Европе тренд опирался на растущую эффективность работы, которую можно выполнить в более короткие сроки. В России же недозагруженность производств вынуждала сокращать как рабочее время, так и оплату за него.

Была также разница в том, что в Европе к балансу приходили высококвалифицированные кадры, а у нас сокращали время работы в основном людям низкой квалификации. Нередко они же теряли в зарплате из-за простоев.

Но сейчас многое изменилось. События 2022 году привели к заметной нехватке рабочих кадров, что особенно видно в регионах. Поэтому в настоящее время в РФ возможность введения сокращенной рабочей недели не рассматривается. А вот увеличение заработной платы весьма реально — работодатели стремятся переманить сотрудников, особенно знающих и опытных. Во многих отраслях уже наблюдается 15-20- процентный рост зарплат, и этот тренд в 2024 году будет продолжен.

Если что-то изменится, и власти все-таки будут готовы рассматривать вариант с укороченной рабочей неделей, то лишь в ракурсе привлечения специалистов в те отрасли, где наблюдается большой отток высококвалифицированных кадров. Массового перехода на "четырехдневку" в обозримом будущем не просматривается.