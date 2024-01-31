Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Выделяется китайский рынок, теряющий порядка 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня утром также не демонстрируют единой динамики. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после роста во вторник, корректируется, теряя 0,3% и торгуясь в районе 82,3 доллара за баррель. Основным событием сегодняшнего дня для мировых рынков выступит заседание ФРС США, на котором американский регулятор примет решение по ставке. Рынки ожидают сохранения ставки на текущем уровне, а основное внимание инвесторы уделят комментариям, сопутствующим данному решению, в которых будут искать указания на дальнейшие шаги в рамках денежно-кредитной политики в США. Также участники торгов обратят внимание на предварительные данные по инфляции в Германии и статистику ADP по занятости и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,6%, закончив сессию в районе 3 196 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем бокового движения российского рынка у достигнутых уровней. Индекс Мосбиржи подошел к верхней границе диапазона трехнедельной консолидации 3 150 — 3 200 пунктов, что может способствовать активизации продаж в российских акциях и сдержит подъем нашего рынка. При этом выход за одну из границ обозначенного коридора может дать направление дальнейшего среднесрочного движения индекса Мосбиржи.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют до 0,2%, торгуясь в районе 89,7 и 12,46 рубля соответственно, евро, напротив, теряет 0,4%, отступив до 97,2 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного движения рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом, несмотря на прохождение пика налоговых выплат, национальная валюта может попытаться укрепиться за счет поддержки со стороны рынка энергоносителей, где нефть марки Brent полноценно закрепилась в диапазоне 80 — 85 долларов за баррель и торгуется у его середины. В сложившихся обстоятельствах ожидаем удержания парой доллар/рубль позиций в диапазоне 85 — 90 рублей.