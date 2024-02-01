С 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений — в нее можно вступить, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом. У программы, как у прочих инструментов, есть преимущества и недостатки.

Начнем с первых. Накопить "на старость" с помощью НПФ вполне возможно: из года в год российские фонды демонстрируют положительную доходность по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам, равную или превышающую потребительскую инфляцию. По данным Банка России за девять месяцев 2023 года средняя доходность НПФ по пенсионным накоплениям составила 8,1%, а по пенсионным резервам — 7,5%.

Инфляцию по итогам 2023 года Банк России оценил в 7,42%. Накопленная доходность российских НПФ с 2017 года превышает инфляцию, даже несмотря на ее скачок в 2022 году.

НПФ аккумулируют значительные финансовые ресурсы и, распределяя их между различными финансовыми инструментами, минимизируют риски первичных инвесторов — лиц, заключивших договор долгосрочных сбережений. Кроме того, долгосрочные накопления в определенном объеме софинансирует государство.

Таким образом, заключение договоров с НПФ является целесообразным с точки зрения достижения личных целей. Кроме того, заключая договоры с НПФ мы помогаем отечественным предприятиям, поскольку российские НПФ активно инвестируют в их акции. Именно такие НПФ показали самую высокую доходность в 2023 году.

Но у программы есть и недостатки, которые могут показаться кому-то критичными. Так, в периоды высокой ключевой ставки доходность программы ниже, чем у банковских вкладов. Кроме того, деньгами нельзя воспользоваться на неотложные потребительские нужды — забрать их досрочно можно лишь при наступлении чрезвычайной ситуации, например, проблем со здоровьем. И, разумеется, существуют более эффективные инструменты инвестирования. Однако все они сопряжены с более высокими рисками и требуют профессиональных знаний.