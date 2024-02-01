Индекс Мосбиржи в среду на фоне неплохих объемов преодолел "круглый" уровень 3200 п., выступавший в качестве технического сопротивления. В случае, если индекс закрепится на достигнутых значениях, откроется возможность для дальнейшего роста в направлении 3290 п., то есть максимумов прошлого года.

О'КЕЙ сообщил об увеличении розничной выручки в IV квартале 2023 года на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 58,5 млрд руб. За полный 2023 год выручка ретейлера увеличилась на 2,8%, до 205,8 млрд руб. Сегмент дискаунтеров показал опережающую динамику: LFL-продажи увеличились на 3% в 2023 году по сравнению со снижением на 1,6% сопоставимых продаж в сегменте гипермаркетов. Торговая площадь дискаунтеров "ДА!" выросла на 13,2% в прошлом году, гипермаркетов, в свою очередь, сократилась на 1,9%. О'КЕЙ, как и другие публичные представители продовольственного ретейла, в прошлом году сделал упор на развитии дискаунтеров и магазинов более малых форматов. X5 Group, например, в 2023 году утроила торговую площадь сети дискаунтеров "Чижик". На следующей неделе, 5 февраля, операционные результаты за 2023 год опубликует Лента и впервые раскроет результаты магазинов малых форматов "Монетка" в составе группы, с помощью которых Лента стремится достичь амбициозной цели по выручке в размере 1 трлн руб. к 2025 году. В секторе ретейла мы позитивно смотрим на перспективы X5 Group.

Выручка Polymetal в 2023 увеличилась на 8%, до $3 млрд, производство составило 1,7 млн унций золота. Глава Polymetal Виталий Несис сообщил о намерении продать до конца марта российские активы, которые в 2023 году принесли компании $2,1 млрд выручки. Ранее золотодобытчик планировал продать активы в I полугодии 2024 года. Инвесторы на Мосбирже, вероятно, по-прежнему ждут подробностей по вопросу о потенциальной выплате дивидендов.

Сегодня начнутся торги акциями МКПАО ЮМГ (Европейский медицинский центр) после редомициляции в САР о. Октябрьский. Мы положительно оцениваем завершение редомициляции и обмен расписок на акции очередным эмитентом. Переезд эмитента в российский контур может позволить компании вернуться к выплате дивидендов.