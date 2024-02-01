Индекс Мосбиржи, как и ожидалось, смог закрыть январь выше принципиально важного сопротивления 3200 п. На закрытии было 3217 п., а за месяц рост составил почти 4%. Прорыв вялотекущего боковика 3150-3200 п. значился базовым сценарием, а далее повышается вероятность движения рынка уже на верхнюю границу широкого полугодового боковика 3000-3300 п., и это план на февраль.

Прежние лидеры — бумаги Яндекса и Северстали — пошли в техническую коррекцию после фееричного ралли за месяц более +20%. На смену им пришли бумаги Мечела, прибавившие 5%, и ожил Газпром — сегодня совет директоров газового гиганта поднимет вопрос о созыве ГОСА, а если там будет и дивидендный момент, то это может резко изменить сентимент в акциях.

Рубль еще немного ослаб, и доллар превысил 90. Однако ничего страшного в этом пока не видим. Обычная волатильность в рамках боковика 88-90, и заскок доллара за круглый уровень может так же быстро сойти на нет. На стороне нацвалюты следующие месяцы по-прежнему будут факторы жесткой ДКП ЦБ и нормативы репатриации валютной выручки экспортеров.