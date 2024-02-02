По данным World Gold Council (WGC), совокупный спрос на золото с учетом внебиржевого рынка по итогам 2023 года достиг рекордного уровня — 4898,8 тонн. Очередной рекорд на рынке драгметалла был вполне ожидаемым, даже несмотря на то, что согласно оценкам WGC, в IV квартале прошлого года "золотая лихорадка" на рынке немного спала, а спрос на золото (без учета внебиржевых рынков и потоков акций) оказался на 12% слабее по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года и достиг "всего" 1149,8 тонн, но стоит учесть эффект высокой базы прошлого года за счет активизации покупок со стороны центральных банков.

Почему рекорд был ожидаемым? Во-первых, редкость этого драгметалла обуславливает высокую цену на него, а историческое использование золота в качестве денег лишь закрепляет статус "металла №1 для защиты капитала". Во-вторых, текущая новостная повестка с новыми нестабильностями и неопределённостями подстегивает держателей капитала выбирать защитные стратегии, и именно золото отлично решает такую проблему.

Исторически спрос на золото формировался благодаря четырем основным группам потребителей:

За последнее десятилетие наметился устойчивый тренд на снижение спроса со стороны промышленности. Благодаря технологическому развитию, композитным материалам и прочему использование золота в итоговой продукции постепенно снижается. Спрос со стороны ювелирной отрасли по-прежнему занимает основную часть спроса и пока что изменений не предвидится.

Гораздо интереснее выглядят решения мировых центральных банков. За период 2010-2021 года регуляторы покупали золото в среднем по 473 тонн в год. Тем не менее, после событий 2022 года, когда Россия лишилась части своих резервов, центральные банки стали пересматривать свои тактики размещения накопленных богатств. Так, например, Китай стал продавать облигации США и закупать золото. Примеру Китая последовали многие страны и благодаря этому уже два года регуляторы скупают более чем 1000 тонн драгметалла в год. Доля регуляторов выросла с 10% в 2011 году до 23% по итогам 2023 года.

А что происходит в России? Спрос и производство золота в России испытали небывалый шок в 2022 году. Во-первых, до 2022 года страна экспортировала порядка 300 тонн из производимых 330-350 тонн. На долю Великобритании приходилось до 90% от общего объема экспорта. Туманный Альбион ввел санкции против отечественного золота, что вынудило отечественных производителей существенно пересматривать цепочки поставок. На помощь пришли страны Персидского залива, а также частные инвесторы. Последние скупили 95 тонн золота в 2023 году или на 26% больше результата 2022 года. Кроме того, 95 тонн составляют более 31% от ранее экспортируемого объема.

В таких обстоятельствах перспективы 2024 года выглядят довольно благоприятно для золота. Поддержку ценам на драгметалл может оказать постепенное снижение ставок центральными банками. Отметим, что если в предыдущие десятилетия наблюдалась обратная зависимость между ключевыми ставками и ценами на золото, в последние два года мы видим отсутствие такой зависимости: даже при росте ключевых ставок по миру и последующего роста доходностей по суверенным обязательствам цены на золото продолжают расти.

Сейчас ситуация на мировой арене довольно схожа. Аналитики разных стран говорят о прохождении пика ключевых ставок и что в этом году нас ждет постепенное снижение. В России наблюдаются робкие признаки замедления инфляции, что может спровоцировать Банк России удерживать ключевую ставку на высоком уровне дольше ожидаемого. Скорее, нас ждет уверенное снижение ключевой ставки во II квартале 2024 года.

Что будет с золотом в случае снижения ключевых ставок? Ответ узнаем в этом году, но так или иначе более доступные деньги благодаря подешевевшим кредитам будут поддерживать цены на золото у высоких значений.

Аргументом «за» продолжение роста цен на золото служит и продолжение больших покупок со стороны центральных банков, а также растущие издержки золотодобытчиков из-за мировой инфляции. Снижение цен на драгметалл может произойти в случае существенного снижения геополитических рисков. В таком случае снизится спрос со стороны инвестиций и центральных банков из-за чего цены пойдут вниз. Рост цен на золото может побудить золотодобытчиков расконсервировать месторождения, которые ранее были нерентабельны. Это чревато увеличением предложения и снижением цен на драгметалл.

Тем не менее мы довольно позитивно настроены в отношении цен на золото. Резкого ухода геополитических рисков ожидать пока не приходится. Снижение же доходностей по долгу США, на наш взгляд, будет лишь способствовать продолжению роста цен, и по итогам года стоимость золота может достигнуть 2300 долларов за тройскую унцию.