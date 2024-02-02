Логистическая отрасль пришла к пониманию, что в будущем придется жить в состоянии постоянных резких и непредсказуемых изменений. Ни у кого не будет возможности рассчитывать на стабильное планирование, поэтому компании работают над созданием амортизационных процессов, которые позволяют сглаживать потенциальные шоковые ситуации.

Вызовы для предприятий всех отраслей в целом известны, их последствия продолжат играть значительную роль:

• Параллельный импорт и постоянно вводимые новые ограничения на поставки товаров вынуждают и ретейлеров, и предприятия с непрерывным производством (металлургия, нефтегазопереработка) постоянно искать новые каналы поставок товаров и оборудования.

• Изменение логистических цепочек приводит к перегруженности части инфраструктуры: складов, железнодорожных путей, портов и т.д.

• Новым вызовом стало снижение доступности рабочей силы: от работников склада и водителей до специалистов по планированию.

В связи с этим на рынке формируются новые тренды в области управления цепями поставок.

1) Флагманские компании формируют Центры управления операциями/ситуационные центры. Это могут быть распределенные центры или высокотехнологичный физический центр, который позволяет компаниям объединять и отслеживать цепочки поставок по самым различным направлениям, а также аккумулировать данные от поставщиков, клиентов и перевозчиков.

Центры позволяют собирать информацию по всей цепи поставок и смягчать последствия непредвиденных ситуаций, например, новых санкционных ограничений, постоянного пересмотра маршрутов, экстремальных погодных условий, которые влияют на перемещение товаров и грузов.

Компания быстро получает данные об отклонении в поставке или событии, влияющем на работу цепочки в целом и имеет возможность быстро выработать ответ на ситуацию, скоординировать другие подразделения.

Например, договориться с поставщиками, перевозчиками, предупредить клиентов, одновременно переназначив окна отгрузки на собственных складах Компании.

Некоторые флагманы рынка задумались о создании таких центров еще в 2017 году. Тогда "Газпром нефть" создала ЦУЭ (Центр управления эффективностью), задачей которого стало реактивное и проактивное управление отклонениями по цепочке. Сегодня же практически в каждой отрасли — от нефтехимии до сельхозпроизводителей — формируются подобные аналитические центры.

Сейчас по крайней мере четверть из 20 крупнейших компаний в стране уже имеют Центры управления операциями или планируют их создание. На формирование такой структуры уходит от одного до трех лет в зависимости от бизнес-процессов конкретных предприятий.

В целом, когда в цепи поставок происходит множество сбоев, компаниям необходимо крайне быстро оценить их сложность и скорректировать планы производства, транспортировки и прочих процессов, чтобы обеспечить исполнение договорных обязательств или доступность товара на полке и минимизировать потенциальный ущерб. Примечательно, что в этом году потребители второй год подряд сталкиваются с перебоями в поставках в торговых сетях, даже таких массовых, как «Пятерочка». Компания комментирует, что причины произошедшего связаны с морозами и снегопадами. Именно поэтому важно оперативно пересматривать планы, при этом обеспечивая согласованную работу всех подразделений.

2) Еще один тренд, который также связан с тем, что компаниям придется постоянно на лету приспосабливаться к ситуации — применение оптимизационного и имитационного моделирования для принятия решений. Это касается широкого спектра производственно-логистических комплексов. Например, компания меняет ассортимент и выходит на другие рынки, поэтому необходимо добавлять определенную линию товаров на свои склады.

Логистам нужно понимать, как это будет отражаться на погрузке, перемещении, хранении, загрузке персонала и так далее. Чтобы не совершать ошибок и не нести потери в силу простоев или дополнительного переформатирования складских мощностей, компании могут применять специальное ПО для моделирования процессов. Примеры успешного применения на практике уже есть и тенденция будет усиливаться. Так, "Аскона" с помощью инструментов моделирования сети определила оптимальные локации складской инфраструктуры, а "ВкусВилл" регулярно пересматривает сеть распределения для доставки продуктов.