В четверг в начале торгов индексы показали рост, чему, вероятно, способствовали опубликованные данные о более сильном по сравнению с прогнозами росте российского ВВП, на 3,6% в 2023 году. Тем не менее вскоре после открытия настроения на рынке ухудшились, и индекс Мосбиржи снизился к концу дня на 0,45%, хотя индекс РТС подрос на символические 0,02%.

Рынок находится вблизи прошлогодних максимумов (по индексу Мосбиржи), в то время как неопределенность в отношении решения Банка России заставляет инвесторов занимать сдержанную позицию. Напомним, на следующей неделе в пятницу пройдет очередное заседание регулятора по вопросам денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку без изменений.

Бумаги TCS Group оказались в аутсайдерах на фоне предстоящей приостановки торгов расписками в рамках редомициляции финансовой компании. Вероятно, инвесторы решили закрыть позиции, опасаясь удерживать позиции до завершения редомициляции и возобновления торгов. Последний день торгов бумагами TCS Group в стандартном режиме — 15 февраля 2024 года.

С фундаментальной точки зрения, мы положительно оцениваем перспективы TCS Group и целевой ориентир по депозитарным распискам TCS Group, по нашим расчетам, составляет 3085 руб. за одну расписку. Редомициляция может сократить инфраструктурные риски для группы и позволит рассмотреть возможность выплаты дивидендов.

Сегодня результаты по МСФО за 2023 год опубликует Норникель. Компания может сообщить о снижении выручки из-за сокращения объемов производства всех металлов за исключением платины. Давление на показатели оказывает также снижение мировых цен на цветные металлы. В то же время ослабление рубля во второй половине года могло способствовать улучшению результатов по сравнению с I полугодием 2023 года. В прошлом году котировки акций Норникеля выросли на скромные 5%, но в текущем году разворот в динамике котировок цветных металлов может дать импульс для повышения котировок акций Норникеля.

Совет директоров НОВАТЭКа предоставит рекомендации по дивидендам за прошлый год. Считаем, что дивиденды газовой компании в следующие 12 месяцев могут составить порядка 140 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 9,6%.