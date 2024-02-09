Индекс Мосбиржи по итогам четверга просел на процент, это самое большое дневное снижение рынка в этом году, и на закрытии было 3228 п. Причем, и объемы торгов были рекордные за несколько месяцев — 105 млрд руб. Но надо смотреть вне отрыва от контекста. Ранее рынок раллировал, с начала года было больше +5%, и вчера утром индекс Мосбиржи достиг максимумов аж с конца октября 2023 г. Коррекция перегретого рынка напрашивалась, и вот она состоялась. Тем не менее это может быть интересно для перезахода в лонг и пополнения запасов акций перед ожидаемым движением на максимумы прошлого года в области 3300 п.

Слабее рынка вчера были расписки TCS Group на фоне грядущих ограничений в торгах на Мосбирже из-за перерегистрации бумаг под редомициляцию корпорации: в моменте падение достигало 7%, но это локальная история, а долгосрочный потенциал бумаг +70%. Вновь отличился Яндекс — его акции переписали двухлетние максимумы и были выше отметок 22 февраля 2022 г., оборот на акции около 30% всей биржевой ликвидности рынка: 7 марта должно быть заключение сделки по разделу бизнеса с нерезидентами и окончательному возврату корпорации на родину.

Рубль стабилизировался, за неделю потерь уже нет, доллар вернулся под 91. В следующую пятницу будет заседание ЦБ, где ставка может быть и сохранена, но в общем жесткая ДКП поддерживает нацвалюту, и девальвации в принципе не ожидается. Курс поближе к 90 удовлетворяет экспортеров и импортеров, да и бюджет как раз сверстан из этой цены доллара.