В пятницу утром индекс Мосбиржи по инерции четверга продолжил падение, в моменте прокалывая 3220 п., но к концу сессии полностью выкупился. Это положительный сигнал, особенно с учетом резко упавших оборотов. То есть волна распродаж пока захлебнулась. Более того, на спуске был протестирован сверху-вниз восходящий тренд, он ожидаемо устоял, а индекс отбился от технической поддержки. Тем самым идея движения рынка вверх по-прежнему актуальна, и еще в рамках февраля можем увидеть заветные 3300 п.

Сильнее рынка были акции АФК Система (+3,8%) — бумаги переписали максимумы с начала прошлой осени, выше 18,2 руб., и краткосрочно есть вариант к 19 руб. Слабее рынка были расписки TCS Group (-2,5%) из-за ограничений биржи на фоне подготовки к обмену бумаг в процессе редомициляции корпорации.

А в рубле случился "спайк" — резкое движение и возврат на исходные: доллар США в моменте выносило к 93,5, но по итогам дня USD/RUB оказался вновь ниже 91. Это эффект потери биржевой ликвидности и невозможности удовлетворить большой объем, а после, на фоне исчерпания высокого спроса, курс и вернулся на исходные. В пятницу состоится заседание ЦБ, где ключевая ставка может остаться прежней, 16%, а рубль в эти дни еще даже может укрепиться к 90 за доллар США.