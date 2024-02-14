Индекс Мосбиржи прибавил треть процента и на закрытии вечерней сессии вторника был выше 3257 п. Ожидания развития тренда рынка вверх есть, а ожиданий падения индекса ниже трендовой опоры по локальным минимумам декабря 2023 г., января и февраля 2024 г. — нет. Курс индекса на максимумы с 2023 г. в области 3300 п. остается базовым сценарием до начала весны.

На стороне фондовых быков — дивидендный фактор, замкнутость финансовой системы на фоне барьеров 2022 г., приближение момента снижения ставки ЦБ. Скорее всего, в эту пятницу регулятор сохранит свои 16%, а к началу II полугодия, возможно, уже будут поводы для разворота ДКП.

Продолжается ажиотаж в бумагах ИТ-сектора. Состоялось удачное IPO Диасофт — переподписка в десятки раз и цена акций за сутки +40%. В Яндексе вновь обновлены максимумы с февраля 2022 г., почти 3500 руб., и +5%. В бумагах Ozon ралли свыше 5% в ожидании сильной отчетности корпорации. А обыкновенные акции Ростелекома взлетели на 6% на фоне вчерашнего анонса дивидендов за 2023 г. Тенденции вверх по бумагам могут сохраниться и сегодня.

На валютном рынке относительно спокойно — рубль закрыл сессию по нулям, доллар остался выше 91,3. Факторы все еще жесткой ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров надолго, и это защищает нацвалюту от волн девальвации. После локального отступления рубля курс доллара спокойно еще может вернуться на 90.