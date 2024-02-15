МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В среду, 14 февраля, рубль был вынужден отступать в парах с иностранными валютами. К завершению торгов доллар США поднялся на 0,11% до 91,40 рубля, курс евро укрепился на 0,14% до 97,91 рубля, курс китайского юаня увеличился на 0,21% до 12,5830 рубля.

До сих пор на площадке почти незаметен спрос на рубли со стороны компаний-экспортеров, хотя до активной фазы нового налогового периода остаются считанные дни. Вероятно, рынок осторожничает перед пятничным заседанием Банка России и предпочитает экономить силы. Реакции будут позже.

С большой долей вероятности можно ожидать сохранения ключевой ставки на уровне 16,0% годовых, как сейчас. Однако не исключены комментарии по поводу перспективы роста ставки из-за усиления инфляционного давления. Последняя январская статистика по индексу потребительских цен показала, что инфляция ускорилась до 0,86% м/м после декабрьского прироста на 0,73% и ноябрьского — на 1,11%. В годовом сопоставлении инфляция в январе составила 7,44% при прогнозе в 7,30%. Это вполне аргумент для того, чтобы поднять ставку.

На нефтяном рынке конъюнктура стала осторожнее, но покупателей здесь по-прежнему больше, чем продавцов. Баррель нефти сорта Brent в четверг торгуется по 81,66 доллара. Рынок отреагировал коррекцией на присутствие технических сигналов и статистику по американским запасам.

В четверг доллар США будет торговаться в диапазоне 90,90-91,55 рубля, евро — в рамках 97,60-98,50 рубля, юань — в границах 12,5600-12,5900 рубля.

Каждый новый шаг вверх дается российскому фондовому рынку с трудом, однако покупатели не теряют оптимизма. В четверг индекс МосБиржи сохранит позиции в пределах отметок 3245-3270 пунктов. Индекс РТС останется в коридоре 1115-1130 пунктов.