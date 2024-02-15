В среду индекс Мосбиржи повысился на 0,1%, до 3258,14 п. Опережающую динамику показал сектор телекоммуникационных компаний: акции Ростелекома дорожают второй день на фоне новости о намерении компании выплатить дивиденды за 2023 год.

Ozon опубликовал результаты за 2023 год: общий оборот товаров (GMV) вырос на 110% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 1,7 трлн руб.; темпы роста опередили прогноз менеджмента (90-100%). Компания сообщила о положительном скорректированном показателе EBITDA за 2023 год. Тем не менее бумаги Ozon в среду подешевели на фоне возможной фиксации прибыли инвесторами, так как за предыдущие две сессии бумаги Ozon подорожали более чем на 10%.

В первый полноценный день торгов акции производителя ПО для финансового сектора "Диасофт" выросли на 30% к цене размещения (4500 руб. за акцию). Объем торгов акциями "Диасофт" уступил только Яндексу и обыкновенным акциям Сбербанка.

Сегодня результаты за 2023 год публикует Яндекс. По нашему мнению, в бумагах сохраняется неопределенность в отношении условий выхода миноритариев из акций голландской структуры после разделения российского и зарубежного бизнесов ИТ-компании. С начала года бумаги подорожали более чем на 30%, индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, не исключаем фиксации прибыли после публикации результатов.

Сегодня бумаги TCS Group последний день торгуются в стандартном режиме, после чего торги будут приостановлены в связи с редомициляцией эмитента. В пятницу, 16 февраля, ожидается решение Банка России по ключевой ставке. Инвесторы могут занять осторожную позицию в преддверии заседания регулятора и на фоне новых данных по инфляции, которая в январе ускорилась до 7,44% в годовом выражении с 7,42% месяцем ранее (по данным Росстата). В то же время инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%, а наблюдаемая населением инфляция — до 15,2% с 16,3% месяцем ранее.