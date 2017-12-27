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ВТБ в январе-ноябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ВТБ в январе-ноябре 2017 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 98,8 миллиарда рублей, сообщил банк.

В ноябре чистая прибыль банка составила 7,9 миллиарда рублей, увеличившись на 5,3% в годовом выражении.

Чистые комиссионные доходы составили 7,6 миллиарда рублей в ноябре и 82,6 миллиарда за одиннадцать месяцев, показав рос на 2,7% и на 17,2% соответственно. Чистые процентные доходы в ноябре выросли на 12,2%, до 37,8 миллиарда рублей, за январь-ноябрь - на 11,2%, до 420,5 миллиарда. Чистая процентная маржа составила 4% в ноябре против 3,7% годом ранее, за одиннадцать месяцев - 4,1% против 3,7%.

Здание главного офиса банка ВТБ в МосквеЧистая прибыль ВТБ по РСБУ за 11 мес выросла на 29%

Совокупные расходы группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили в ноябре 14,7 миллиарда рублей (рост на 31,3%) и 144,3 миллиарда рублей за январь-ноябрь (снижение на 18,6%).

Совокупные активы группы ВТБ по состоянию на 30 ноября 2017 года составили 12,945 триллиона рублей, увеличившись на 2,8% с начала года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 2% за эти одиннадцать месяцев, до 9,68 триллиона рублей. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов сократились на 1,6% с начала года, при этом кредиты физлицам до вычета резервов выросли на 14,2%.

Средства клиентов выросли на 22,7% за январь-ноябрь, до 9,016 триллиона рублей. Средства юридических лиц выросли на 28,6% с начала года, физических лиц - на 14,2%.

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