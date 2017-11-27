РФПИ выдаст "Системе" кредит под акции "Детского мира" и БЭСК на срок до июня

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций выдаст АФК "Система" AFKS под залог акций "Детского мира" и "Башкирской электросетевой компании" кредит на полгода, то есть до июня 2018 года, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Роснефть" ROSN и "Система" 22 декабря сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК должна выплатить "Башнефти" BANE 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. "Система" пообещала осуществить выплату за счет собственных и заемных средств. При этом "Роснефть" сообщала, что в привлечении займов корпорации помогут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк SBER. Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил это соглашение.

Ранее в среду телеканал "Россия 24" показал интервью Дмитриева, в котором тот сказал, что РФПИ выдаст "Системе" краткосрочный кредит на 40 миллиардов рублей под залог ряда активов для того, чтобы корпорация смогла расплатиться с "Роснефтью" в рамках заключенного мирового соглашения.

"Под "Детский мир" и БЭСК на шесть месяцев, то есть кредит до июня", - уточнил позднее Дмитриев журналистам.