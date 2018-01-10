Компания Kodak создаст собственную криптовалюту‍

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Американская компания-производитель фотоматериалов и оборудования для печати Kodak планирует уже в ближайшее время создать собственную блокчейн-платформу под названием KodakOne и свою криптовалюту Kodakcoin, пишет Bloomberg.

По данным агентства, KodakOne будет ориентирована на профессиональных фотографов и, по планам создателей, станет своеобразным реестром прав собственности на фотоработы авторов.

Пользователи платформы смогут при ее помощи регистрировать свои фотоматериалы и продавать на них лицензии. Оплата будет производиться в криптовалюте Kodakcoin.

Bloomberg отмечает, что после публикации этого сообщения о планах компании акции Kodak на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили более чем на 120%.