ЦБ: Криминальный рынок перешел на расчеты в криптовалютах

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Криминальный рынок постепенно перешёл на расчеты в криптовалютах, хотя говорить о выводе "реальных денег" с их помощью пока рано, заявил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"То, что криминальный рынок постепенно перешёл на расчеты в криптовалютах, это факт", - сказал Сычев.

"Но как используется это, для вывода реальных денег или нет, пока комментировать рано", - добавил он.

По словам Сычева, регулятор наблюдает за случаями вывода денег подобными способами, но пока не ведёт конкретной статистики и не делает выводов.