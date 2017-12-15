Группа "Интер РАО" застраховала 19 энергоблоков на 94 млрд руб в "Согазе"

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" застраховала 19 энергоблоков на 94 миллиарда рублей в "Согазе", говорится в сообщении электроэнергетической компании.

Согласно сообщению, "Интер РАО" IRAO совместно с "Согазом", победившим в тендерных процедурах, и международным брокером Willis Towers Watson, который является перестраховщиком "Согаза", приступили к реализации программы страхования имущества и предпринимательских рисков, в рамках которой предоставлена защита энергоблоков, введенных в эксплуатацию в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций), от перерывов в работе.

"По данной программе с начала 2018 года застраховано 19 энергоблоков АО "Интер РАО – Электрогенерация", АО "Нижневартовская ГРЭС" и АО "ТГК-11" суммарно на 94 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

"Интер РАО" поясняет, что страхование предпринимательских рисков позволит компаниям группы в случае перерывов в работе новых энергоблоков возместить ущерб, полученный от уменьшения плановой выручки на рынке мощности, а также возместить дополнительные расходы, понесенные для предотвращения или минимизации такого снижения. Максимальный период возмещения (период покрытия снижения выручки) составляет до двух лет. Договоры страхования также содержат методику урегулирования убытков, связанных с перерывом в производственной деятельности, базирующуюся на правилах и принципах работы оптового энергорынка РФ.

"Более 60% страхового риска размещено по системе перестрахования – с использованием факультативных емкостей международных перестраховочных компаний с рейтингом финансовой надежности А- и выше по шкале S&P. Практика страхования энергооборудования от перерывов в работе является мировой и постепенно внедряется в России", - цитируются в сообщении слова члена правления, руководителя финансово-экономического центра "Интер РАО" Евгения Мирошниченко.