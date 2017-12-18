Греф: Криптовалюты не могут быть средством накопления, но за ними будущее

МОСКВА, 17 янв -= ПРАЙМ. Криптовалюты - это не средство накопления, но за ними будущее, поэтому запрещать их не надо, заявил глава Сбербанка SBER Герман Греф, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума.

"Нужно поддерживать нормальный фон вокруг технологий блокчейн и криптовалют. Надо объяснять людям, что это не средства накопления. Это очень опасная история. Не надо идти туда, если вы хотите приумножить свой капитал, потому что это лотерея или казино пока", - заявил он.

"Ни в коем случае нельзя запрещать, потому что за криптовалютой рождается новая гигантская технология, потому что это мы пока не в состоянии осознать. Никто не в состоянии осознать, так же, как родитель квантовой механики Эйнштейн спорил с Гором в отношении того, какие последствия приносит то, что они открыли совместно", - сказал Греф,

"Это нормально, не нужно считать, что сейчас происходит что-то совсем необычное. Скорость изменилась, это правда. Нужна толерантность, нужно терпение, нужно сотрудничество", - заключил глава Сбербанка.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).