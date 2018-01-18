Группа "Открытие" не планирует увеличивать долю в ВТБ

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Финансовая группа "Открытие" не рассматривает свою долю в ВТБ как стратегическую инвестицию и не планирует ее увеличивать, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка "Открытие".

В среду банк "ФК Открытие" сообщил об увеличении доли в капитале ВТБ до 14,78% в связи с приобретением управляющими компаниями банка - "Менеджмент-консалтинг" и УК "Навигатор" - 5,7% акций ВТБ, следует из материалов ФК. "Менеджмент-консалтинг" и УК "Навигатор" управляют пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов, вошедших в группу банка "Открытие" - НПФ "Лукойл-гарант", НПФ электроэнергетики и НПФ РГС.

"Акции ВТБ были получены банком в результате сделок, заключенных прежним менеджментом и собственниками банка. При этом основная часть бумаг была получена банком от клиентов в рамках сделок репо", - сообщили в банке "Открытие".

"Раскрытое 17 января увеличение доли произошло в результате приобретения банком УК "Менеджмент Консалтинг" и УК "Навигатор", в инвестиционных портфелях которых пакеты акций ВТБ находятся на протяжении долгого периода. В настоящее время у нас нет планов по увеличению доли в ВТБ", - добавили в пресс-службе банка.

ФК "Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, о которой было объявлено 29 августа. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале "ФК Открытие", вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.

Регулятор в декабре утвердил изменения в план своего участия в санации "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию банка на 456,2 миллиарда рублей, и допустил возможность повторной. Банк России 11 декабря сообщил, что приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций "ФК Открытие" на сумму 456,2 миллиарда рублей. В результате регулятор стал владельцем свыше 99,9% акций этого банка.