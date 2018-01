Чистая прибыль BNY Mellon за 2017 г выросла на 16%

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам 2017 года выросла на 16% по сравнению с предыдущим годом - до 4,114 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая разводненная прибыль на акцию выросла до 3,72 доллара с 3,15 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon при этом увеличилась на 2%, до 15,543 миллиарда долларов.

Прибыль по итогам четвертого квартала составила 1,181 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 35,4%. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,08 доллара против 0,77 доллара год назад. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 0,91 доллара. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале снизилась на 1,97%, до 2,886 миллиарда долларов.

"На наши результаты по итогам четвертого квартала повлияло новое налоговое законодательство и действия, которые мы предприняли для укрепления нашей компании в долгосрочной перспективе", - приводятся в релизе слова главы банка Чарльза Шарфа (Charles W. Scharf).

BNY Mellon был образован в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимается управлением активами, брокерской деятельностью и консалтингом. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.