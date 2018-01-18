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Доллар на "черном рынке" Венесуэлы впервые перевалил за 200 тыс боливаров


Компании / Финансы

МЕХИКО, 18 янв - ПРАЙМ. Курс доллара на "черном рынке" Венесуэлы в четверг впервые превысил отметку в 200 тысяч боливаров.

Как сообщает сайт Dolar Today, отслеживающий котировки американской валюты, в четверг за один доллар давали 201,7 тысячи боливаров.

При этом официальный обменный курс DICOM по-прежнему составляет 11,3 тысячи боливаров, а минимальная зарплата в стране равна 797,5 тысячи боливаров (вместе с обязательными дотациями на покупку продуктов питания).

В середине декабря 2017 года, когда нелегальный курс доллара составлял 102 тысячи боливаров, президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил, что страна вошла в стадию гиперинфляции.

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