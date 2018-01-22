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Россияне стали чаще брать кредитные карты‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В прошлом 2017 году жители России получили в 1,5 раза больше кредитных карт, чем в 2016 году, пишет "Коммерсант"  со ссылкой на информацию бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне в ушедшем году получили более 6 млн кредитных карт, что на 52% больше, чем годом ранее. "Наибольшими темпами растут выдачи карт с высокими лимитами — от 100 тысяч рублей. Карты с лимитом до 20 тысяч показали рост выдачи на 10,5%, от 20 тысяч до 100 тысяч рублей — 47,4%", - отмечает издание.

Тем не менее, эксперты издания отмечают, что такой рост выдачи кредиток не ведет к сопоставимому росту объема портфеля: пользователи банковских услуг научились быстро гасить задолженность, что лишает кредитные организации высоких процентных доходов.

Генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин сообщил, что банки стали предлагать своим клиентам более интересные бонусные программы, например, повышать уровень кэшбэка, увеличивать длительность беспроцентного периода пользования средствами и так далее. Это ведет к росту получения кредитных карт. 

Банкиры же отмечают рост спроса на кредитки. «Мы наблюдаем рост спроса на кредитные карты, по нашим данным, в 2017 году он увеличился более чем на 60%»,— говорит исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт» Ростислав Яныкин.

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