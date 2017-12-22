Fitch подтвердило рейтинг МТС-банка, но снизило прогноз

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) МТС-банка на уровне "B+", прогноз по рейтингу негативный.

Агентство вывело рейтинг из списка на пересмотр, куда он был помещен в июне 2017 года.

"Негативный прогноз по рейтингу банка отражает риски сокращения доли заемного капитала материнской компании АФК "Система" AFKS в течение следующих 18-24 месяцев после ожидаемого резкого повышения левериджа в 2018 году, связанного с выплатой 100 миллиардов рублей "Башнефти" BANE, - говорится в сообщении Fitch.

Вместе с тем, рейтинг отражает слабые финансовые показатели банка до недавнего времени, ограниченную франшизу и стратегическое значение для группы.

Снижение рейтингов АФК "Система", если оно произойдет, скорее всего, приведет к аналогичному рейтинговому действию в отношении МТС-банка, отмечает агентство. К снижению рейтингов банка может также привести неспособность материнской компании обеспечить ему своевременную поддержку.

МТС-банк - универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих банков России, сеть офисов обслуживания банка охватывает 49 городов в 30 регионах России. Основными акционерами являются АФК "Система" (71,87%) и МТС MTSS(26,37%). По данным РИА Рейтинг, на 1 мая банк занимал 46-е место среди российских кредитных организаций, с активами в размере 171,5 миллиарда рублей.